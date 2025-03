Crise política em crescendo. "A vida das pessoas tem de continuar"

O presidente da República defende que "a economia, a sociedade e a vida das pessoas tem de continuar, neste período, que veremos se é mais curto se é mais longo, mas não mais longo do que dois meses. E antes ainda daquilo que possam vir a ser as eleições autárquicas em normalidade e as eleições presidenciais em normalidade".

Em declarações aos jornalistas em Cabanas do Viriato, Marcelo Rebelo de Sousa recorda que o "mundo e a Europa estão à procura da paz, mas estão a demorar tempo" a alcançá-la.



"Isso dá uma incerteza política. É fundamental garantirmos, naquilo que depende de nós, que essa incerteza é mínima e que economicamente e socialmente as pessoas, com o mundo agitado, consigam enfrentar com tranquilidade, que é muito própria de Portugal, nos seus quase nove séculos de história", acrescentou.