O futuro político da Madeira pode ficar decidido esta segunda-feira. O Governo Regional vai reunir-se com Chega, Iniciativa Liberal e PAN na tentativa de fazer passar o programa do executivo.

As críticas a Miguel Albuquerque e ao PSD fazem, no entanto, antever difíceis negociações.



O representante da República na Madeira pede aos partidos que pensem no interesse da região.