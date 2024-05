Críticas à AIMA não fazem sentido, diz antigo ministro Eduardo Cabrita

Entrevistado pela Antena1, Eduardo Cabrita sublinha que, com a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, as competências policiais não ficaram a cargo da AIMA, pelo que nenhuma responsabilidade pelo que aconteceu no Porto poderá ser assacada à agência, conclui.





Por outro lado, a propósito da exoneração do diretor nacional da PSP, Barros Correia, conhecida ontem ao final do dia, o antigo ministro da Administração Interna entende que o Governo não fundamentou satisfatoriamente as razões para esse afastamento.