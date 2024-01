CTT. Compra de ações foi opção tomada "por cautela" para assegurar serviço público, justifica Costa

"Com a alienação de todos os ativos com os CTT, se por alguma razão o concessionário não quisesse prosseguir a atividade (...) ou se por alguma razão não houvesse acordo entre o Estado e o concessionário na renovação do contrato, como imaginam seria muito difícil continuar a assegurar o serviço", justificou ainda.



A aquisição de ações aconteceu "entre entre agosto e outubro de 2021" e o novo contrato foi assinado em janeiro de 2022. "Depois a aquisição não prosseguiu porque tínhamos chegado a acordo e não havia qualquer risco para a prossecução da operação de serviço público", explicou António Costa.



"A negociação foi feita, o contrato foi renovado, não foi necessário prosseguir esta operação. Ficámos com aquela posição absolutamente residual", acrescentou.



O primeiro-ministro salientou também que a aquisição não foi revelada publicamente na altura pelo impacto que a divulgação da mesma teria no preço.



"No dia em que o Estado anunciasse que pretendia comprar ações dos CTT, as ações começavam a aumentar o preço, o que teríamos de pagar pela compra das ações seria muito superior", adiantou o chefe de Governo.





Sublinhou, no entanto, que a operação "não foi mantida em segredo" e que os CTT são uma empresa cotada, as ações foram compradas em bolsa", apenas "não foi revelado publicamente a intenção do Estado comprar" as ações.

