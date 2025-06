Cultura vai continuar a ser negligenciada, constata sindicato

O novo governo vai contar com uma nova pasta que juntará Cultura, Desporto e Juventude, a cargo de Margarida Balseiro Lopes, anterior ministra da Juventude e Modernização.Para o coordenador do sindicato CENA, Rui Galveias, esta decisão representa o desinteresse do Governo por resolver os problemas dos trabalhadores do sector cultural. Daí o apelo a que as prioridades sejam claras: combater os baixos salários e investir numa Cultura que aproxime o território.O responsável pelo Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos mostra-se também cético em relação à nova ministra, Margarida Balseiro Lopes, que não tem currículo neste sector.