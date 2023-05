De saída do BE. Catarina Martins acusa PS de estar a viver o seu "momento cavaquista"

Na hora de saída da liderança do Bloco de Esquerda, a ainda coordenadora do partido diz que não se arrepende de ter chumbado o Orçamento do Estado em 2020, apesar da derrota nas urnas há um ano.



E não adianta o que vai fazer a seguir, mas garante que não é de uma despedida que se trata.