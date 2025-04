Debate entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos adiado devido ao apagão

Não há ainda nova data para o debate entre os líderes da Aliança Democrática e do Partido Socialista.



Os partidos concordaram que não existiam condições para a realização do debate devido ao corte geral de eletricidade.



A cerca de três semanas das eleições legislativas de 18 de maio, o frente-a-frente entre os dois candidatos seria transmitido em simultâneo pela RTP, SIC e TVI a partir do Pavilhão de Portugal, no Parque das Nações.