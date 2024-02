Luís Montenegro recusa qualquer negociação com o Chega nos Açores e coloca em André Ventura a responsabilidade de haver novo governo no arquipélago.

A posição foi assumida no debate de sábado, na RTP, com o secretário-geral do PCP.



Paulo Raimundo acusou o PSD de fazer uma chuva de promessas e de ser responsável pelo corte de pensões.