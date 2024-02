No debate desta tarde, entre PAN e PCP, os dois partidos não descartaram um acordo com o PS no pós 10 de março. Mas houve outros temas: Inês Sousa Real disse que, "se a legislação de lobbying já estivesse em vigor no caso de Sines, saberíamos com quem João Galamba se sentou". Paulo Raimundo afirmou que o foco principal da corrupção são as privatizações.