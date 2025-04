Foto: Nuno Fox - Divulgação SICNotícias

Paulo Raimundo da CDU e Rui Tavares do LIVRE foram os protagonistas de mais um frente a frente da pré-campanha para as legislativas e estiveram alinhados contra o apelo ao voto útil feito pelo PS, e alinhados na defesa do Estado social perante a necessidade de a Europa ter de aumentar os gastos militares.