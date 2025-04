Debate. Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos frente a frente

“Na nova declaração, Luís Montenegro identificou não só os cargos que já eram conhecidos, nomeadamente como tendo sido presidente da Assembleia Geral da Rádio Popular - SA, presidente da Assembleia Geral do Grupo Ferpinta, SA e sócio-advogado da SPM, Sousa Pinheiro & Montenegro”, como outras empresas além das já conhecidas como parte da carteira de clientes da Spinumviva, a empresa criada por Luís Montenegro e entretanto passada aos filhos no meio da polémico da sua atividade num regime de não-exclusiva no cargo de primeiro-ministro.



Na declaração que deu entrada no Portal da Transparência esta terça-feira, o primeiro-ministro aponta como parte do grupo de clientes permanentes da Spinumviva sete novas empresas: “duas novas empresas do Grupo Joaquim Barros Rodrigues e Filhos, a gasolineira de Braga que foi o principal cliente, em termos de faturação [da Spinumviva], (…) a Rodáreas (Felgueiras-Lousada) e a Rodáreas (Viseu)” e, além destas empresas que gerem áreas de serviço, “a ITAU, a Sogenave, a Portugalenses Transportes, a Beetsteel, a INETUM Portugal e Grupel SA”.



Estas empresas juntam-se a outras já conhecidas, como “a empresa Lopes Barata, o Colégio Luso-Internacional do Porto (CLIP), a Solverde e a Cofina (para quem fez um trabalho de proteção de dados e que revelou no Parlamento)”, lembra o Expresso.



Um aspeto sublinhado pelos jornalistas do semanário aponta ao facto de a nova lista com os novos clientes se tornar do conhecimento público escassas horas antes do debate aprazado entre o primeiro-ministro, Luís Montenegro, e o líder da oposição, Pedro Nuno Santos, no âmbito das legislativas antecipadas de 18 de maio, um frente a frente que esteve inicialmente agendado para esta última segunda-feira mas que seria adiado devido ao apagão que afetou todo o país há dois dias.





A questão relacionada com a carteira de clientes de Luís Montenegro é o principal ponto de questionamento da oposição e dos jornalistas neste dossier que precipitou uma crise política e a queda do Governo, tendo nestes últimos meses o primeiro-ministro vindo a escudar-se na defesa dos interesses dos seus antigos clientes para a não revelação dos seus nomes.