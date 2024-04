Foto: Lusa

O debate da manhã desta quinta-feira no Parlamento fica marcado por críticas ao programa de Governo e pela troca de acusações de arrogância entre primeiro-ministro e líder socialista. Na estreia de Luís Montenegro, no primeiro debate parlamentar, a discussão foi acesa, sobretudo com André Ventura e Pedro Nuno Santos, com o primeiro-ministro a fazer pressão máxima ao PS em nome da estabilidade do país.