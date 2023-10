Debate na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para 2024

A votação na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para 2024 está prevista para terça-feira. O debate inicia-se esta tarde, a partir das 15h00. A primeira intervenção deverá caber ao primeiro-ministro, António Costa.

Em matéria de quadro macroeconómico, a proposta do Governo revê em alta o crescimento do Produto Interno Bruto em 2023, de 1,8 para 2,2 por cento, e em baixa de dois por cento, para 1,5 por cento, no próximo ano.