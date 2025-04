Debate. O frente a frente de Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos

Em resposta a Pedro Nuno Santos, o líder da AD observou que o seu Governo fez em 11 meses um acordo com “médicos e enfermeiros”, algo que o PS “não fez em oito anos”.



Luís Montenegro vincou ainda que as urgências tiveram menos encerramento este ano do que no ano passado e destacou a importância da criação da linha SNS Grávidas para diminuir a pressão nas urgências, bem como a diminuição de prazos para realização de consultas e cirurgias.



O secretário-geral do PS ripostou, afirmando que os serviços de urgência estão piores desde que a AD chegou ao poder e que as listas de espera para consultas e cirurgias aumentaram. Acusou Luís Montenegro de ter “incapacidade de sintonizar com as preocupações com os portugueses”.