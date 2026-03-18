Impactos da guerra voltam a São Bento. Montenegro enfrenta debate quinzenal

Antena 1

O debate quinzenal começará com uma intervenção inicial de dez minutos do primeiro-ministro, seguindo-se os pedidos de esclarecimento e respostas ao Chega, PS, IL, Livre, PCP, BE, PAN, JPP, CDS-PP e PSD, numa discussão com cerca de duas horas prevista.





c/ Lusa

No último debate, há duas semanas, poucos dias após o início do conflito, o primeiro-ministro anunciou que o Governo estava a preparae um mecaninsmo de desconto nos combustívies quando o aumento ultrapasse os dez cêntimos. Desconto que os líderes do PS e do Chega consideraram insuficiente. Já PCP e BE edem a regulação e fixação dos preços dos combustíveis e dos bens essenciais para proteger os consumidores.Na altura, Luís Monenegro revelou que "antes do ataque inicial dos EUA ao Irão não houve nenhuma informação adicional a Portugal", quando questionado sobre a utilização da Base das Lajes.Esta tarde, o primeiro-ministro vai manter-se no hemiciclo depois da Assembleia da República para o debate preparatório do Conselho Europeu.As negociações com os parceiros sociais sobre a proposta do Governo de revisão da lei laboral e o novo adiamento das eleições dos órgãos externos da Assembleia da República serão outros dos temas que marcaram a agenda política nos últimos dias e que poderão passar pela discussão parlamentar de hoje.