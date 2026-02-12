Debate quinzenal com Montenegro volta a ser adiado para 19 de fevereiro

O Governo e os grupos parlamentares alcançaram esta quinta-feira um consenso tendo em vista novo adiamento do debate quinzenal com a presença do primeiro-ministro. A data da sessão plenária é agora empurrada para 19 de fevereiro.



O Executivo de Luís Montenegro havia requerido ao presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, novo adiamento, invocando o agravamento do quadro das intempéries na Região Centro. Aguiar-Branco encetou então uma ronda de consultas às bancadas parlamentares.A redefinição da data do debate quinzenal impõe a unanimidade entre os partidos com assento na Assembleia da República.





Fontes parlamentares, citadas pela agência Lusa, adiantam que houve consenso no sentido de reagendar o debate para a próxima quinta-feira, a partir das 15h00.



O PS havia sinalizado a disponibilidade para aceitar o pedido do Governo, exigindo, todavia, a garantia de que o debate ocorresse a 19 ou 20 de fevereiro.



Por seu turno, em conferência de imprensa, o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, sustentou que o debate em torno da crise climática deveria já ter ocorrido na semana passada. Mas resssalvou que os comunistas não fariam "finca-pé" face ao pedido de adiamento.O debate quinzenal fora já adiado, uma primeira vez, para sexta-feira às 10h00. Decisão que permitiu que o primeiro-ministro se deslocasse às zonas do Mondego atingidas pelas inundações, a par do presidente da República.





O Governo argumenta que, em Coimbra, há milhares de pessoas desalojadas, invocando também o corte da Autoestrada do Norte.



c/ Lusa

