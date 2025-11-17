Debates com candidatos às presidenciais arrancam esta semana

Confira aqui o calendário dos debates dos candidatos às presidenciais:





17 de novembro - André Ventura / António José Seguro (TVI)





18 de novembro - Luís Marques Mendes / António Filipe (SIC)





20 de novembro - Henrique Gouveia e Melo / João Cotrim de Figueiredo (RTP)





23 de novembro - Catarina Martins / Henrique Gouveia e Melo (SIC)





24 de novembro - João Cotrim de Figueiredo / Jorge Pinto (RTP)





25 de novembro - Luís Marques Mendes / André Ventura (SIC)





26 de novembro - Jorge Pinto / Henrique Gouveia e Melo (TVI)





27 de novembro - António José Seguro / João Cotrim de Figueiredo (RTP)





28 de novembro - André Ventura / Catarina Martins (TVI)





29 de novembro - Luís Marques Mendes / Jorge Pinto (RTP)





30 de novembro - João Cotrim de Figueiredo / António Filipe (SIC)





1 de dezembro - António José Seguro / Jorge Pinto (RTP)





2 de dezembro - António Filipe / Henrique Gouveia e Melo (TVI)





3 de dezembro - António José Seguro / Luís Marques Mendes (RTP)





4 de dezembro - Catarina Martins / João Cotrim de Figueiredo (TVI)





6 de dezembro - António José Seguro / Catarina Martins (SIC)





7 de dezembro - João Cotrim de Figueiredo / Luís Marques Mendes (TVI)





8 de dezembro - António Filipe / Jorge Pinto (RTP)





9 de dezembro - Henrique Gouveia e Melo / António José Seguro (SIC)





10 de dezembro - Catarina Martins / António Filipe (RTP)





11 de dezembro - André Ventura / Jorge Pinto (SIC)





12 de dezembro - Luís Marques Mendes / Catarina Martins (RTP)





13 de dezembro - André Ventura / António Filipe (RTP)





15 de dezembro - Henrique Gouveia e Melo / André Ventura (RTP)





19 de dezembro - João Cotrim de Figueiredo / André Ventura (SIC)





20 de dezembro - António José Seguro / António Filipe (TVI)





21 de dezembro - Catarina Martins / Jorge Pinto (RTP)





22 de dezembro - Henrique Gouveia e Melo / Luís Marques Mendes (TVI)

No total são 28 debates, 12 deles transmitidos pela RTP, que terminam a 22 de dezembro.Os frente a frente começam depois da maratona de entrevistas que a RTP realizou aos oito principais candidatos.A entrevista a André Ventura foi a mais vista, mas a vantagem para os restantes candidatos foi curta. No pódio dos mais vistos, Henrique Gouveia e Melo surge à frente de Luís Marques Mendes.