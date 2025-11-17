Política
Presidenciais 2026
Debates com candidatos às presidenciais arrancam esta semana
Os debates com os oito principais candidatos à Presidência da República arrancam esta segunda-feira, com um frente a frente entre André Ventura e António José Seguro.
No total são 28 debates, 12 deles transmitidos pela RTP, que terminam a 22 de dezembro.
Os debates da RTP serão moderados por Carlos Daniel e Vítor Gonçalves e transmitidos às 21h00, na RTP1 e RTP Notícias.
Os frente a frente começam depois da maratona de entrevistas que a RTP realizou aos oito principais candidatos.
A entrevista a André Ventura foi a mais vista, mas a vantagem para os restantes candidatos foi curta. No pódio dos mais vistos, Henrique Gouveia e Melo surge à frente de Luís Marques Mendes.
Confira aqui o calendário dos debates dos candidatos às presidenciais:
- 17 de novembro - André Ventura / António José Seguro (TVI)
- 18 de novembro - Luís Marques Mendes / António Filipe (SIC)
- 20 de novembro - Henrique Gouveia e Melo / João Cotrim de Figueiredo (RTP)
- 23 de novembro - Catarina Martins / Henrique Gouveia e Melo (SIC)
- 24 de novembro - João Cotrim de Figueiredo / Jorge Pinto (RTP)
- 25 de novembro - Luís Marques Mendes / André Ventura (SIC)
- 26 de novembro - Jorge Pinto / Henrique Gouveia e Melo (TVI)
- 27 de novembro - António José Seguro / João Cotrim de Figueiredo (RTP)
- 28 de novembro - André Ventura / Catarina Martins (TVI)
- 29 de novembro - Luís Marques Mendes / Jorge Pinto (RTP)
- 30 de novembro - João Cotrim de Figueiredo / António Filipe (SIC)
- 1 de dezembro - António José Seguro / Jorge Pinto (RTP)
- 2 de dezembro - António Filipe / Henrique Gouveia e Melo (TVI)
- 3 de dezembro - António José Seguro / Luís Marques Mendes (RTP)
- 4 de dezembro - Catarina Martins / João Cotrim de Figueiredo (TVI)
- 6 de dezembro - António José Seguro / Catarina Martins (SIC)
- 7 de dezembro - João Cotrim de Figueiredo / Luís Marques Mendes (TVI)
- 8 de dezembro - António Filipe / Jorge Pinto (RTP)
- 9 de dezembro - Henrique Gouveia e Melo / António José Seguro (SIC)
- 10 de dezembro - Catarina Martins / António Filipe (RTP)
- 11 de dezembro - André Ventura / Jorge Pinto (SIC)
- 12 de dezembro - Luís Marques Mendes / Catarina Martins (RTP)
- 13 de dezembro - André Ventura / António Filipe (RTP)
- 15 de dezembro - Henrique Gouveia e Melo / André Ventura (RTP)
- 19 de dezembro - João Cotrim de Figueiredo / André Ventura (SIC)
- 20 de dezembro - António José Seguro / António Filipe (TVI)
- 21 de dezembro - Catarina Martins / Jorge Pinto (RTP)
- 22 de dezembro - Henrique Gouveia e Melo / Luís Marques Mendes (TVI)
