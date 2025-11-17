Debates com candidatos às presidenciais arrancam esta semana

Os debates com os oito principais candidatos à Presidência da República arrancam esta segunda-feira, com um frente a frente entre André Ventura e António José Seguro.

RTP
Nuno Patrício - RTP

No total são 28 debates, 12 deles transmitidos pela RTP, que terminam a 22 de dezembro.

Os debates da RTP serão moderados por Carlos Daniel e Vítor Gonçalves e transmitidos às 21h00, na RTP1 e RTP Notícias.

Os frente a frente começam depois da maratona de entrevistas que a RTP realizou aos oito principais candidatos.

A entrevista a André Ventura foi a mais vista, mas a vantagem para os restantes candidatos foi curta. No pódio dos mais vistos, Henrique Gouveia e Melo surge à frente de Luís Marques Mendes.
Confira aqui o calendário dos debates dos candidatos às presidenciais:

  • 17 de novembro - André Ventura / António José Seguro (TVI)

  • 18 de novembro - Luís Marques Mendes / António Filipe (SIC)

  • 20 de novembro - Henrique Gouveia e Melo / João Cotrim de Figueiredo (RTP)

  • 23 de novembro - Catarina Martins / Henrique Gouveia e Melo (SIC)

  • 24 de novembro - João Cotrim de Figueiredo / Jorge Pinto (RTP)

  • 25 de novembro - Luís Marques Mendes / André Ventura (SIC)

  • 26 de novembro - Jorge Pinto / Henrique Gouveia e Melo (TVI)

  • 27 de novembro - António José Seguro / João Cotrim de Figueiredo (RTP)

  • 28 de novembro - André Ventura / Catarina Martins (TVI)

  • 29 de novembro - Luís Marques Mendes / Jorge Pinto (RTP)

  • 30 de novembro - João Cotrim de Figueiredo / António Filipe (SIC)

  • 1 de dezembro - António José Seguro / Jorge Pinto (RTP)

  • 2 de dezembro - António Filipe / Henrique Gouveia e Melo (TVI)

  • 3 de dezembro - António José Seguro / Luís Marques Mendes (RTP)

  • 4 de dezembro - Catarina Martins / João Cotrim de Figueiredo (TVI)

  • 6 de dezembro - António José Seguro / Catarina Martins (SIC)

  • 7 de dezembro - João Cotrim de Figueiredo / Luís Marques Mendes (TVI)

  • 8 de dezembro - António Filipe / Jorge Pinto (RTP)

  • 9 de dezembro - Henrique Gouveia e Melo / António José Seguro (SIC)

  • 10 de dezembro - Catarina Martins / António Filipe (RTP)

  • 11 de dezembro - André Ventura / Jorge Pinto (SIC)

  • 12 de dezembro - Luís Marques Mendes / Catarina Martins (RTP)

  • 13 de dezembro - André Ventura / António Filipe (RTP)

  • 15 de dezembro - Henrique Gouveia e Melo / André Ventura (RTP)

  • 19 de dezembro - João Cotrim de Figueiredo / André Ventura (SIC)

  • 20 de dezembro - António José Seguro / António Filipe (TVI)

  • 21 de dezembro - Catarina Martins / Jorge Pinto (RTP)

  • 22 de dezembro - Henrique Gouveia e Melo / Luís Marques Mendes (TVI)

