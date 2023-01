Decreto extingue Secretaria de Estado da Agricultura

(em atualização)







Antes desta alteração na organização do Governo, existiam duas secretarias de Estado: Agricultura e Pescas.

é extinta a secretaria de Estado da Agricultura e a ministra passa a ser coadjuvada pela secretária de Estado das Pescas.

Com a alteração agora publicada





Segundo o decreto-lei, nas partes relativas aos membros do Governo a que digam respeito, a partir da data da respetiva nomeação, considerando-se ratificados todos os atos entretanto praticados, a Ministra da Agricultura e da Alimentação passa a ser coadjuvada no exercício das suas funções pela secretária de Estado das Pescas.





No regime de organização e funcionamento do XXIII Governo Constitucional, aprovado em maio, estava definido que a Ministra da Agricultura e da Alimentação era coadjuvada no exercício das suas funções pelo secretário de Estado da Agricultura e pela secretária de Estado das Pescas, passando agora a ser apenas esta última.