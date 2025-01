Demissão de Hernâni Dias "era previsível", diz comentador da Antena 1 Raul Vaz

O secretário de Estado cessante da Administração Local apresentou a demissão depois das suspeitas ligadas a empresas que criou e que poderiam ser beneficiadas pelas alterações à Lei dos Solos.Uma demissão pressionada pelas palavras do Presidente da República , diz Raul Vaz comentador de política da Antena 1.Uma saída esperada, acrescentou.O caso do secretário de Estado cessante da Administração Local é uma mancha no Governo.Hernâni Dias anunciou ainda que suspenderá o mandato como deputado para ser ouvido no parlamento.