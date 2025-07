Foto: António Pedro Santos - Lusa

A deputada Isabel Mendes Lopes, do Livre, emocionou-se quando André Ventura trouxe para o centro do debate os nomes de crianças imigrantes.

O líder do Chega defende que os nomes "não podem ser identificados" e que deu o exemplo para mostrar a "mudança cultural e civilizacional" no país.



O momento foi criticado pelas bancadas da esquerda, que também acusaram a mesa do Parlamento de não defender o direito das crianças.