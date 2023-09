Deputado do Livre vota contra a moção de censura ao Governo

O Livre considera que a iniciativa do Chega mais não é do que uma manobra de distração.





Rui Tavares fala numa iniciativa que não pode ser levada a sério.





O Parlamento debate hoje uma moção de censura apresentada pelo partido Chega.Uma moção que vai ser chumbada, desde logo, tendo em conta a maioria absoluta do PS.Apenas a Iniciativa Liberal vai estar ao lado do Chega, com um voto positivo.O debate na Assembleia da República começa às três da tarde e terá transmissão direta na Antena 1.