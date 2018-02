Partilhar o artigo Deputados do PSD elegem coordenadores e vice-coordenadores da bancada na 6.ª feira Imprimir o artigo Deputados do PSD elegem coordenadores e vice-coordenadores da bancada na 6.ª feira Enviar por email o artigo Deputados do PSD elegem coordenadores e vice-coordenadores da bancada na 6.ª feira Aumentar a fonte do artigo Deputados do PSD elegem coordenadores e vice-coordenadores da bancada na 6.ª feira Diminuir a fonte do artigo Deputados do PSD elegem coordenadores e vice-coordenadores da bancada na 6.ª feira Ouvir o artigo Deputados do PSD elegem coordenadores e vice-coordenadores da bancada na 6.ª feira

Tópicos:

Adão, Baptista, Constitucionais, Mano, Peixoto Leitão, Pimpão, Ramos Lima, Sandra, Vales Clara Mendes Bruno,