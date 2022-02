Derrota do PSD não é exclusiva de Rio, alega social-democrata Paulo Cunha

Foto: Mário Cruz - Lusa

O presidente da distrital social-democrata de Braga referiu à Antena 1 que a culpa do desaire eleitoral do Partido Social Democrata não é exclusiva do líder Rui Rio. Paulo Cunha diz que todo o partido esteve envolvido e que é preciso refletir sobre o que falhou.