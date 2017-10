"Deve ter doído muito" diz Costa sobre resultado do PSD

Foto: Lusa

A disputa interna no partido não fez esmorecer as críticas do partido da oposição ao Governo. Hugo Soares lembrou que António Costa é primeiro-ministro há dois anos, mas "parece que chegou hoje ao Governo".



"Nunca é capaz de concretizar na ação política no que diz respeito aos anseios das pessoas", disse o líder da bancada parlamentar social-democrata, lembrando as greves de médicos marcadas para as próximas semanas.



Hugo Soares argumentou que o Governo de PSD/CDS "teve de pagar as dívidas" deixadas pelos anteriores governos socialistas, onde também esteve António Costa.



Em resposta ao líder da bancada parlamentar, António Costa reiterou: "Prefiro que achem que eu cheguei ontem do que olhar para si e sentir que está cá desde o século passado".



Dirigindo-se ainda à bancada do PSD, o primeiro-ministro atirou: "Deve ter doido muito, que ainda estão tão incomodados quatro dias depois", num comentário ao pior resultado autárquico de sempre dos sociais-democratas.



António Costa disse ainda que o Governo pretende "resolver os problemas dos portugueses e discutir o futuro", enquanto a posição se dedica a discutir sobre um executivo que o atual primeiro-ministro abandonou há dez anos.