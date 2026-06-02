Dez meses de braço de ferro sobre as alterações à lei laboral da proposta "Trabalho XXI"

O processo negocial, incluindo marchas de protesto e greves, começou há mais de 10 meses, quando, a 24 de julho de 2025 e depois de três meses de contactos, o Conselho de Ministros aprovou o documento base para iniciar a discussão com os parceiros sociais, apelidado "Trabalho XXI".

Um longo processo de desentendimento

No dia 13 de setembro, em plena rentrée política, sete cidades foram palco de uma movimentação cívica contra a reforma laboral posição reivindicativa contra as propostas. Já o governo insistia em manter a linha condutora da nova legislação.

política, sete cidades foram palco de uma movimentação cívica contra a reforma laboral posição reivindicativa contra as propostas. Já o governo insistia em manter a linha condutora da nova legislação. No mês seguinte, o Partido Comunista Português afirmava que o destino do pacote legislativo proposto era "o caixote de lixo", enquanto o presidente da CIP, Confederação Empresarial de Portugal, dizia ao jornal ECO, "não fazemos finca-pé de nada". Primeira greve geral

A 8 de novembro, as duas centrais sindicais, UGT e CGTP, anunciaram uma greve geral para 11 de dezembro. Iniciativa marcante, por configurar a primeira paralisação nacional a unir ambas as centrais sindicais em 12 anos. O anúncio foi feito nesse dia pelo secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, num discurso nos Restauradores, em Lisboa, no final de uma marcha contra o pacote laboral. "Foi possível a convergência para uma greve geral no próximo dia 11 de dezembro", disse. "O ataque é brutal, vamos à greve geral", entoaram os trabalhadores presentes na manifestação.

A participação na greve foi aprovada cinco dias depois pelo Conselho Geral da UGT, em "oposição firme e fundamentada a um documento que considera desequilibrado, regressivo e prejudicial para quem trabalha". A UGT acusava ainda o executivo de "intransigência negocial" e de uma "opção claramente favorável ao poder empresarial, em detrimento dos trabalhadores", incluindo em matéria de ação sindical.

A agitação nas ruas influenciava o debate politico. A 15 de novembro, os ex-ministros Silva Peneda e Vieira da Silva criticavam severamente a reforma.

No final de novembro, a CGTP reportava grandes adesões à greve. O protesto abrangia a redução de direitos parentais e as alterações a regimes de licenças e faltas, defendendo por sua parte o combate à precariedade, a regulação dos horários de trabalho e aumentos salariais reais.

A dias da greve, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, veio a público defender as propostas. A reforma da lei laboral é agora e não "quando estamos à rasca", afirmou.

Dia 11 de dezembro, a paralisação, histórica, juntou setor público e privado, englobando áreas como transportes, educação, saúde e administração pública. Os sindicatos reportaram uma paralisação massiva de três milhões de trabalhadores, enquanto o Governo avaliou a adesão no setor privado e social entre zero e 10 por cento, registando-se com impactos significativos apenas nos transportes e na função pública.

A greve marcou ainda a campanha à presidência da República, com os candidatos da esquerda a apoiarem decisivamente "a luta dos trabalhadores".

Em meados de dezembro, o ministro da Economia reconhecia que se estava “muito longe de uma solução final”. Novo ano e a luta continua

O ano de 2026 começou com a mensagem do primeiro-ministro a defender a oportunidade e necessidade da reforma da lei laboral. É fundamental para "salários dignos" disse Luís Montenegro, dia 1 de janeiro.

A 10 de janeiro, no programa da Antena 1, Conversa Capital, Tiago Oliveira garantiu que a CGTP ia conseguir travar esta reforma laboral

Dia 23 de janeiro, o ainda candidato à presidência, António José Seguro garantiu, "vetarei", caso o decreto final fosse igual ao inicial.

A discussão parecia não avançar em sede de Concertação Social e, a 23 de fevereiro, o governo prometeu apresentar a proposta legislativa, mesmo sem acordo. CGTP afastada

A 10 de março e perante o impasse, o Chega propôs começar do zero a reforma, ideia de imediato engavetada pelo executivo.

No dia seguinte, Tiago Oliveira acusou o Governo de ter afastado a CGTP-IN do processo negocial, ao reunir-se com os restantes parceiros na sua ausência. Exigiu fazer parte das reuniões, acusando ao mesmo tempo o executivo de pretender desvalorizar as propostas da intersindical.

Dia 12, ignorando a central sindical, foi marcada nova reunião da UGT e patrões com o Governo. Apesar disso, a CGTP tentou ir ao encontro, dia 14, sem sucesso.

A 16 de março foi publicada legislação complementar, como o Decreto-Lei n.º 78/2026, focado na igualdade de género e transparência retributiva. O mês seguinte precipitou uma série de sobressaltos. Abril, decisões mil

No dia 10, o presidente da República, António José Seguro, prometeu ser coerente e vetar a lei, se não se chegasse a um acordo entre patrões, sindicatos e Governo. Nas semanas seguintes iria apelar diversas vezes ao diálogo.

Já depois, nos 15 e 16, a CGTP-IN multiplicou as acusações. Disse que não tinha recebido a proposta de alterações mais recente e denunciou uma reunião entre patronato e a UGT, antes da reunião de Concertação Social.

No dia seguinte, 17 de abril, foi anunciada uma versão de trabalho consolidada para a construção de um acordo tripartido sobre a reforma. A base de trabalho eram os pontos consensualizados entre os parceiros sociais participantes das reuniões de Concertação (UGT, CAP, CCP, CIP e CTP) e o executivo. Haviam sido aprovadas mais de 100 alterações ao anteprojeto inicial. No mesmo dia, a CGTP promoveu um protesto nacional.

Dia 22, a CGTP-IN repetiu o apelo de dia nove, pedindo veto a Seguro em caso de ausência de acordo entre os parceiros sociais e afirmando que o pacote laboral estava "ferido de inconstitucionalidades".

Num golpe decisivo, no dia seguinte, sob pressão para decidir se aprovava ou não a nova versão legislativa, a UGT abandonou as reuniões e rejeitou o acordo em formação. Governo encerra discussão em sede de Concertação Social

O 1º de maio, Dia do Trabalhador, foi pretexto para milhares de pessoas se juntarem em todo o país contra a proposta laboral.

A CGTP aproveitou a jornada para anunciar uma greve para 3 de junho, num desafio tanto para o setor privado como para o público.

Em 7 de maio, perante o afastamento das centrais sindicais e sem acordo na Concertação Social, a ministra do Trabalho deu por terminadas as negociações acusando a UGT de ter sido intransigente e de não ter cedido "em nenhum ponto".

Dois dias depois, o Partido Socialista avisou o Governo que "não contará" com socialistas para aprovar reforma laboral no Parlamento. No dia seguinte, José Luís Carneiro, líder do PS, disse que o Governo "perdeu a credibilidade" na negociação da reforma laboral.

A 11 de maio, a CGTP-IN entregou o pré-aviso de greve “para derrotar o pacote laboral". Sucediam-se plenários e greves setoriais, promovidos por diversas estruturas sindicais, a par de declarações de adesão ao protesto.

A 14 de maio, o Conselho de Ministros aprovou a Proposta de Lei definitiva da reforma "Trabalho XXI", avançando para a fase parlamentar depois do fracasso de acordo com os parceiros sociais.

A ministra do Trabalho referiu no dia seguinte que, em relação à versão original, o documento apresentava 50 alterações, 12 delas por sugestão da UGT, recusando acusações de intransigência.

Numa catadupa de reações, dia 19, Maria do Rosário Palma Ramalho, a responsável da pasta do Trabalho, afirmou que Seguro "empoderou a UGT" para não celebrar acordo da lei laboral.

A 20 de maio, a proposta foi entregue no Parlamento

Dia 21 de maio, a UGT desfazia as dúvidas, anunciando que não iria acompanhar a CGTP na greve de 3 de junho, sem descartar sair à rua mais tarde.

No dia seguinte, o líder do Chega, André Ventura, referia o voto contra a reforma laboral aprovado pelo partido, caso a proposta do Governo ficasse como estava. O maior partido da oposição exigia nomeadamente a descida da idade da reforma.

Já o Governo, a 26 de maio, em vésperas de greve geral, garantia que tinha sabido ceder.

O XXV Governo Constitucional, liderado por Luís Montenegro, afirmou então pretender adaptar a legislação laboral à economia digital, a par de uma modernização do mercado de trabalho.Este anteprojeto inicial alterava assim regras para contratos de trabalho e despedimentos, além de propor a revogação de direitos adquiridos, especificamente parentais e sindicais.A discórdia dos sindicatos foi explosiva.Centrada numa primeira fase em torno das regras de apoio à parentalidade, a polémica rapidamente estravasou para outros temas, como o banco de horas, oe os contratos a prazo, temas que dominaram as reuniões da Concertação Social ao longo dos nove meses seguintes.