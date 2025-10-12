pulse-iconDireto

Dia de eleições Autárquicas, ao minuto

por RTP

Mais de 9,3 milhões de eleitores estão inscritos para votar nas eleições autárquicas de 12 de outubro. Mais de 41 mil são cidadãos estrangeiros recenseados em Portugal. Acompanhamos aqui o dia de votações, ao minuto.

Estela Silva - Lusa

Mais atualizações Voltar ao topo
Momento-Chave
por RTP

"Um dia muito importante para a nossa democracia". Montenegro já votou em Espinho

Luís Montenegro foi o primeiro líder partidário (PSD) a votar nestas eleições pelas 09h05 na Escola Básica nº2, em Espinho. O primeiro-ministro sublinhou que hoje é "um dia muito importante para a nossa democracia" e aproveitou a ocasião para fazer um último apelo aos portugueses para "irem às urnas para escolherem os seus autarcas".

VER MAIS
"O futuro, a prosperidade e o sucesso do país também depende muito desta escolha", afirmou.
PUB
Momento-Chave
por RTP

Assembleias de voto começam a abrir por todo o país

VER MAIS
As assembleias de voto abrem às 8h00 e encerram às 19h00. Nos Açores, abrem e fecham 60 minutos depois das mesas do continente e da Madeira, devido à diferença horária de menos uma hora.

Não há, pelo menos para já, informação de qualquer boicote ou problema no início das votações. 

PUB
por Lusa

Todos os líderes partidários, Marcelo e Aguiar-Branco votam até ao meio-dia

Os líderes partidários, o Presidente da República e o presidente do parlamento vão às urnas na manhã de hoje para votar nas eleições autárquicas, distribuídos sobretudo entre Porto e Lisboa, e sem qualquer local de voto em comum.

VER MAIS

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vota de manhã em Celorico de Basto, embora ainda sem hora definida. O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, votará no Porto, na Universidade Católica, às 11h45. 

O primeiro-ministro e presidente do PSD, Luís Montenegro, e o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, são os dois primeiros líderes partidários a votar, às 09h00.

Montenegro vota em Espinho, cidade natal, na Escola Primária n.º 2, enquanto Carneiro vota na Escola Alexandre Herculano, no Porto. 

Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP,  estará às 09h30 na Escola Básica de Alhos Vedros, Setúbal.

O co-porta-voz do Livre, Rui Tavares, vota no Liceu Gil Vicente, em Lisboa, às 11h00, bem como a coordenadora do BE, Mariana Mortágua, que vota também na capital, na Escola Básica n.º1, em Arroios.

O líder do CDS-PP, Nuno Melo, vota na Escola Manoel de Oliveira, no Porto.

Às 11h30, votam a porta-voz do PAN, Inês de Sousa Real, na Escola Básica de Telheiras, Lisboa, e o líder do JPP, Filipe Sousa, na Igreja de Gaula, município de Santa Cruz, Madeira.

Ao meio-dia está previsto que votem o líder do Chega, André Ventura, na Escola Básica do Parque das Nações, Lisboa, e da IL, Mariana Leitão, na Escola Básica Cesário Verde, em Queijas, concelho de Oeiras.

 


 

 

PUB
Momento-Chave
por RTP

Mais de 9,3 milhões de eleitores inscritos para votar nas eleições

António Antunes - RTP

Mais de 9,3 milhões de eleitores estão inscritos para votar nas eleições autárquicas de 12 de outubro. Mais de 41 mil são cidadãos estrangeiros recenseados em Portugal, segundo a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (MAI).

VER MAIS
O MAI especificou que, no domingo, data em que se deu o encerramento dos cadernos eleitorais, existiam 9.303.840 eleitores inscritos para as autárquicas.

Destes, 9.262.722 são eleitores nacionais, acrescentou o MAI.

Dos restantes, 18.319 são eleitores estrangeiros da União Europeia (UE) e 22.799 são eleitores estrangeiros provenientes de fora da UE, em ambos os casos recenseados em território nacional, acrescentou.

Nas eleições autárquicas, que decorrem entre as 08h00 e as 19h00 de 12 de outubro, os eleitores vão eleger os órgãos dirigentes de 308 câmaras municipais, 308 assembleias municipais e 3.221 assembleias de freguesia.

Outras 37 freguesias vão escolher o executivo em plenários de cidadãos, por terem menos de 150 votantes.

Na sequência destas autárquicas serão repostas 302 freguesias que tinham sido agregadas ou extintas pela reforma administrativa de 2013, num processo que desagregará 135 uniões de freguesia.

Portugal tem 308 municípios e, na sequência das próximas autárquicas, terá 3.258 freguesias (o Corvo é o único concelho sem Junta de Freguesia, sendo as competências desta assumidas pela Câmara Municipal).

c/Lusa
PUB
Momento-Chave
por Graça Andrade Ramos - RTP

Presidente da República destaca importância das eleições autárquicas e apela ao voto

Marcelo Rebelo de Sousa, presidente da República Manuel de Almeida - Lusa

Marcelo Rebelo de Sousa deixou este sábado a sua última mensagem aos portugueses sobre as eleições autárquicas, apelando ao voto num escrutínio geralmente marcado por uma forte abstenção. "Votem pelo vosso futuro", pediu.

VER MAIS
(em atualização) 

O presidente da República, que termina em janeiro o seu segundo mandato em Belém, lembrou que "amanhã é dia de voto" para as autarquias, "a cidadania, a democracia da maior proximidade, a funcionar".

A partir do Palácio de Belém, Marcelo sublinhou que nunca houve tantas listas a concorrer aos vários orgãos autárquicos, e a proximidade dos atos eleitorais, legislativos, autárquicos e presidenciais num ano, "como em 1976, 1979 e 1980", no "início da democracia".

O presidente aplaudiu a campanha "pacífica e civilizada" das últimas duas semanas, focada mais nos temas locais.

"Fica evidente e esta é uma razão adicional para o voto de amanhã, que os próximos quatro anos serão decisivos para os dinheiros de Bruxelas", lembrou, do PRR, do qual falta fazer chegar mais de 13 mil milhões aos beneficiários finais", e do Portugal 2030, "mais 23 mil milhões".

"Boa parte destes elevadíssimos recursos passará pelo poder local", sublinhou Marcelo.

"Numa palavra, votar amanhã não é só votar naquelas e naqueles que de facto melhor conhecemos, é ao mesmo tempo votar para apliquem milhões que não voltam mais", referiu o presidente, num apelo à responsabilidade dos eleitores.

Marcelo considerou também que, não votar é renunciar a participar na resolução de problemas "concretos, da nossa vida", como "unidades de saúdem escolas, habitação, transportes, segurança, caminhos, estradas, ambiente".

"Neste ano, 2025, não votar é renunciar a uma oportunidade única de beneficiar de uma situação financeira que é irrepetível", justificou o presidente.

"Eu garanto-vos uma coisa, sem poder local forte tudo o mais é como um edifício sem alicerces, uma árvores sem raízes, um poder com menos poder, ou mesmo sem poder nehum de base, essencial para a democracia", referiu também, lembrando a sua experiência enquanto "autarca durante 19 anos".

"Por isso vos dirijo este apelo insistente, amanhã votem, por vocês próprios, pelas vossas famílias, pelas vossas comunidades, pelo vosso futuro", apelou.

"No fundo, votem por Portugal, que sois todos vós", concluiu Marcelo Rebelo de Sousa.
PUB