Dia de eleições Autárquicas, ao minuto

Estela Silva - Lusa
Luís Montenegro foi o primeiro líder partidário (PSD) a votar nestas eleições pelas 09h05 na Escola Básica nº2, em Espinho. O primeiro-ministro sublinhou que hoje é "um dia muito importante para a nossa democracia" e aproveitou a ocasião para fazer um último apelo aos portugueses para "irem às urnas para escolherem os seus autarcas".
Os líderes partidários, o Presidente da República e o presidente do parlamento vão às urnas na manhã de hoje para votar nas eleições autárquicas, distribuídos sobretudo entre Porto e Lisboa, e sem qualquer local de voto em comum.
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vota de manhã em Celorico de Basto, embora ainda sem hora definida. O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, votará no Porto, na Universidade Católica, às 11h45.
O primeiro-ministro e presidente do PSD, Luís Montenegro, e o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, são os dois primeiros líderes partidários a votar, às 09h00.
Montenegro vota em Espinho, cidade natal, na Escola Primária n.º 2, enquanto Carneiro vota na Escola Alexandre Herculano, no Porto.
Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP, estará às 09h30 na Escola Básica de Alhos Vedros, Setúbal.
O co-porta-voz do Livre, Rui Tavares, vota no Liceu Gil Vicente, em Lisboa, às 11h00, bem como a coordenadora do BE, Mariana Mortágua, que vota também na capital, na Escola Básica n.º1, em Arroios.
O líder do CDS-PP, Nuno Melo, vota na Escola Manoel de Oliveira, no Porto.
Às 11h30, votam a porta-voz do PAN, Inês de Sousa Real, na Escola Básica de Telheiras, Lisboa, e o líder do JPP, Filipe Sousa, na Igreja de Gaula, município de Santa Cruz, Madeira.
Ao meio-dia está previsto que votem o líder do Chega, André Ventura, na Escola Básica do Parque das Nações, Lisboa, e da IL, Mariana Leitão, na Escola Básica Cesário Verde, em Queijas, concelho de Oeiras.
Mais de 9,3 milhões de eleitores estão inscritos para votar nas eleições autárquicas de 12 de outubro. Mais de 41 mil são cidadãos estrangeiros recenseados em Portugal, segundo a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (MAI).
Marcelo Rebelo de Sousa deixou este sábado a sua última mensagem aos portugueses sobre as eleições autárquicas, apelando ao voto num escrutínio geralmente marcado por uma forte abstenção. "Votem pelo vosso futuro", pediu.