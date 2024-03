Dia de votar à vista. "Mulheres de Portugal" destinatárias de apelos de Pedro Nuno e Montenegro

O secretário-geral do PS afirmou, em entrevista à RTP , que as, ao contrário da AD, na sua ótica. “O PSD nunca valorizou o papel da mulher na sociedade. Nós valorizamos e queremos continuar a valorizar e a defender as mulheres”, sustentou.

Questionado sobre o número de mulheres que ainda não decidiram o sentido de voto, Pedro Nuno Santos recorda que “as grandes matérias em direitos das mulheres foram sempre conseguidas com governos do Partido Socialista”.

“Elas é que têm sido ao longo da sua vida prejudicadas na progressão na carreira, porque normalmente ficam sempre a tratar da casa e da família. Por isso quando nós investimos na rede de creches gratuitas, ou no pré-escolar nós queremos dar mais oportunidades às nossas crianças, mas também às suas mães para poderem ter as suas carreiras e as suas profissões”, realçou.

Referindo-se à recente proposta de um novo referendo para reverter a lei do aborto, feita pelo vice-presidente do CDS-PP, Paulo Núncio, sem mencionar o seu nome, Pedro Nuno Santos afirmou que a os partidos de direita “gabam-se de criar dificuldades no acesso à interrupção voluntária da gravidez”.(…) As mulheres que trabalham em casa, trabalham fora de casa e merecem continuar a ser respeitadas e a ver o seu papel valorizado”, frisou o secretário-geral socialista.

AD “olha” para as mulheres

Pouco depois da entrevista do secretário-geral do PS à RTP, o líder da AD dedicou, num comício Barcelos, grande parte da sua intervenção “às mulheres portuguesas”, considerando que têm sido “uma força, um alento” nesta campanha”."Às mulheres de Barcelos, às mulheres de Braga, às mulheres de Portugal eu quero assegurar-lhes: nós vamos mesmo dar passos seguros importantes para garantir uma verdadeira igualdade de oportunidades", acrescentou.e salientou que em Portugal ainda há "discriminação negativa sobre a retribuição do trabalho e do esforço das mulheres face aos homens" e "há poucas mulheres a assumir cargos de direção"."É preciso fazer alguma coisa por isso", salientou.Para Montenegro, quando a AD se propõe "resolver o problema do Serviço Nacional de Saúde", é também "a pensar nas mulheres" que "sofreram nos últimos anos um agravamento do seu sentimento de segurança" com a falta de resposta dos serviços públicos de obstetrícia e de pediatria."Tratar dos alunos de Portugal é também tratar das mães e das avós de Portugal", continuou.Por fim, destacou a proposta de aumento do Complemento Solidário para Idosos (CSI), para apoiar tantas mulheres que "trabalharam segundo as regras que existiam à época", sem carreiras contributivas.

Luís Montenegro defendeu ainda que é preciso "travar os fenómenos de violência sobre as mulheres, de violência doméstica, de violência no namoro e outras manifestações de violência sobre as mulheres", bem como "combater o assédio no trabalho, outro fenómeno de violência sobre a condição feminina".