Diretor do SIS responsabiliza-se por recuperação de computador de ex-adjunto de Galamba

Fontes parlamentares de partidos da oposição, citadas pela agência Lusa, adiantaram queO responsável pelo SIS, indicaram à agência noticiosa as mesas fontes, disse ter conhecimento de que estava em causa informação classificada.

O caso, ocorrido no final de abril, envolveu denúncias contra o ex-adjunto Frederico Pinheiro por alegada violência física nas instalações do Ministério das Infraestruturas e furto de um computador portátil, após ter sido demitido. A controvérsia agudizou-se com a notícia da intervenção do SIS para a recuperação do equipamento informático.

Por sua vez,. A embaixadora Maria da Graça Mira Gomes disse, de acordo com a Lusa, queMaria da Graça Mira Gomes terá assim corroborado a versão de Neiva da Cruz, segundo a qual as secretas não tinham qualquer suspeita de se tratar de um crime.Apesar desta posição,. Até porque a informação disponível a 26 de abril era menor do que aquela que acabaria por ser divulgada três dias mais tarde, quando Costa falou sobre o caso.

As audições separadas do diretor do SIS e da secretária-geral do SIRP ocuparam perto de quatro horas e meia.

A comunicação da circunstância de um computador ter sido levado do Ministério das Infraestruturas não terá sido feita ao diretor do SIS, mas a um adjunto, que tomou nota da ocorrência.. Isto de acordo com os relatos dos responsáveis ouvidos em comissão parlamentar, posteriormente descritos pelas fontes ouvidas pela Lusa.Diante da comissão, terá também sido garantido que. Os dois dirigentes das secretas manifestaram a convicção de Frederico Pinheiro devolveu o computador livremente.

