Última Hora
Incêndio em bar na Suíça. Autoridades confirmam um português ferido e outro desaparecido

Dissolução, Ucrânia, Justiça e Lobbying. O confronto dos candidatos nas rádios

Depois da passagem de ano, os debates estão de volta. Faltam 16 dias para as eleições presidenciais e a campanha começa no próximo domingo.

RTP /

VER MAIS
O debate das rádios reuniu oito candidatos e foi organizado por Antena 1, TSF, Rádio Renascença e Rádio Observador.

João Cotrim Figueiredo, António Filipe, Catarina Martins, Henrique Gouveia e Melo, André Ventura, António José Seguro, Luís Marques Mendes e Jorge Pinto estiveram em debate durante duas horas.
 
 Veja aqui o debate na íntegra
PUB
PUB