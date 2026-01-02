Política
Presidenciais 2026 - Debates
Dissolução, Ucrânia, Justiça e Lobbying. O confronto dos candidatos nas rádios
Depois da passagem de ano, os debates estão de volta. Faltam 16 dias para as eleições presidenciais e a campanha começa no próximo domingo.
O debate das rádios reuniu oito candidatos e foi organizado por Antena 1, TSF, Rádio Renascença e Rádio Observador.
João Cotrim Figueiredo, António Filipe, Catarina Martins, Henrique Gouveia e Melo, André Ventura, António José Seguro, Luís Marques Mendes e Jorge Pinto estiveram em debate durante duas horas.
