Distanciamento do Governo debaixo de críticas. "Celebrar o 25 de Abril não é desrespeitar o Papa"

"Quem conhece o exemplo do papa Francisco sabe que era um amante da liberdade e da igualdade. São dois dos valores que nós celebramos no 25 de Abril", observou Pedro Nuno Santos.



"O Governo optou por desvalorizar a celebração do 25 de Abril, cometeu um erro. Cometeu um erro ao não saber avaliar o sentimento dos portugueses em relação a esta data", prosseguiu.



"Acho mesmo que a melhor resposta que podemos dar a um Governo que decidiu cancelar as celebrações do 25 de Abril é participarmos em força nas celebrações em todo o país, principalmente com uma presença massiva na Avenida de Liberdade no dia 25 de Abril à tarde, em Lisboa", observou Pedro Nuno Santos.

Pedro Nuno Santos falava aos jornalistas à margem de uma reunião com a Rede Europeia Anti-Pobreza no Porto.





Recorde-se que o Governo cancelou toda a agenda festiva do 25 de Abril por causa do luto nacional pela morte do Papa, adiando as comemorações para o 1.º de Maio.



O ministro da Presidência alegou que o luto por Francisco implica reserva nas celebrações. Mas a cerimónia protocolar na Assembleia da República mantém-se.



Também o porta-voz do Livre, Rui Tavares, veio considerar chocante a decisão do Executivo. E o presidente da Associação 25 de Abril, Vasco Lourenço, mostrou-se igualmente indignado.