Duarte Cordeiro diz que voto no PS dá força a Costa em cargo europeu

Duarte Cordeiro, atualmente afastado de qualquer cargo político, juntou-se hoje à noite ao comício do PS para as europeias em Aveiro, no penúltimo dia da campanha, tendo apresentado razões que justificam os votos nos socialistas no próximo domingo.

"Votar nos socialistas e trabalhistas europeus é dar força à ideia de termos protagonistas fortes nas lideranças europeias como é o caso de António Costa", defendeu.

Outra razão para o voto no PS é, segundo o antigo ministro, os protagonistas, sejam eles os candidatos ao Parlamento Europeu, mas também a possibilidade de haver "protagonistas ao mais alto nível da liderança do projeto europeu".

"A inexperiência da AD aliada à sua ambiguidade é a total garantia da desproteção dos interesses nacionais", avisou.

Já antes, na sua intervenção, Duarte Cordeiro tinha elencado outras três razões para que o voto nas europeias recaia no PS, sendo a primeira o reconhecimento da importância que o projeto europeu tem tido em Portugal.

"A compreensão que só uma Europa forte foi e será um grande alicerce de desenvolvimento do nosso país e da nossa democracia, no momento em que comemoramos os 50 anos do 25 de Abril", acrescentou.

Já como segunda razão para votar PS nas eleições europeias, o antigo ministro apontou "o reconhecimento da importância da solidariedade do projeto europeu", sentido no combate e no pós pandemia, bem como "na resposta à crise energética".

Como terceira razão indicou a continuidade da ambição climática, o combate ao negacionismo e a promoção de uma transição energética como uma oportunidade de desenvolvimento económico e industrial.

"É a nossa ambição ambiental que permite o desenvolvimento industrial da Europa, com a criação de novos empregos, bem remunerados, qualificados, com meios e recursos para que esta transição também seja social e seja justa para as populações e que reforce a nossa autonomia energética da Europa, a nossa competitividade e que inclua o restauro e a proteção da natureza", concluiu.