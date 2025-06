Durão Barroso defende um gasto de 3,5% do PIB em defesa

Mas, contas feitas, o antigo presidente da Comissão reitera que é inegável uma "convergência geral de modernização". Olhando para o período em que esteve em Bruxelas, entre 2004 e 2014, Durão Barroso destaca dois momentos.Declarações de José Manuel Durão Barroso, em entrevista à Antena 1, no dia em que se assinalam 40 anos sobre a assinatura do Tratado de Adesão de Portugal à União Europeia - à época, CEE.

Em entrevista à Antena 1,. Esse é um objetivo equilibrado, afirma Durão Barroso, numa altura em que o próprio secretário-geral da Aliança Atlântica, Mark Rutte, já propôs oficialmente que os líderes da NATO subscrevam um aumento para cinco por cento.Ainda assim, o antigo presidente da Comissão prefere olhar para o futuro com esperança, lembrando que em alguns países posições mais extremistas já perderam ritmo.. O país deixou de estar de costas voltadas para a Europa e para o mundo, salienta o antigo presidente da comissão.Durão Barroso entende, por exemplo, que Portugal "perdeu pontos em relação a alguns países da Europa Central e de Leste, que já estão com uma riqueza per capita mais elevada".





