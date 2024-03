Foto: Rodrigo Lobo - RTP

Na campanha da AD entraram dois antigos líderes do PSD. Durão Barroso e Luís Filipe Menezes com críticas para a o PS e para Pedro Nuno Santos. Esta tarde em Braga, Menezes disse que o líder socialista vai coligar-se com as meninas do Bloco de Esquerda.