"É bom que as tradições passem de presidente para presidente". Jorge Pinto foi ao Barreiro beber ginjinha

No meio de sondagens desanimadoras e a ser questionado diariamente sobre se desiste a favor de António José Seguro, Jorge Pinto não muda a resposta e até afirma que foram os outros candidatos a chegar depois a um tema para ele essencial, a revisão da Constituição.

Foto: Rui Minderico, Lusa

"Bem-vindos a bordo", diz, aos adversários à esquerda, perante a ameaça da direita. Uma ameaça que Jorge Pinto considera visível, por exemplo, nas promessas de "aliança de amizade e amor perpétuo" dos candidatos à direita ao primeiro-ministro.

Ao lado de Rui Tavares - também ele levou o líder do partido que o apoia para a campanha - foi beber ginjinha ao Barreiro, no mesmo lugar onde Marcelo Rebelo de Sousa tornou tradição ir no Natal. Jorge Pinto explica que é bom que certas tradições "passem de Presidente para Presidente", sobretudo as boas, como esta.
