Política
Presidenciais 2026
"É bom que as tradições passem de presidente para presidente". Jorge Pinto foi ao Barreiro beber ginjinha
No meio de sondagens desanimadoras e a ser questionado diariamente sobre se desiste a favor de António José Seguro, Jorge Pinto não muda a resposta e até afirma que foram os outros candidatos a chegar depois a um tema para ele essencial, a revisão da Constituição.
Foto: Rui Minderico, Lusa
"Bem-vindos a bordo", diz, aos adversários à esquerda, perante a ameaça da direita. Uma ameaça que Jorge Pinto considera visível, por exemplo, nas promessas de "aliança de amizade e amor perpétuo" dos candidatos à direita ao primeiro-ministro.