"É um avanço muito grande em democracia". Marcelo Rebelo de Sousa já votou antecipadamente

Marcelo Rebelo de Sousa já exerceu, antecipadamente, o seu direito de voto. O presidente da República está na reta final do mandato. As eleições presidenciais são já no próximo domingo, 18 de janeiro.

“Era complicado compatibilizar estar com ele, despedir-me dele, e depois ir para Celorico” de Basto, onde Marcelo Rebelo de Sousa vota.





Questionado sobre se este momento é para si emotivo, já que se encontra na reta final do mandato, o presidente respondeu que “é um voto como todos os outros”.

O chefe de Estado insistiu que “é bom para a democracia os portugueses votarem”, pois “cada vez que se vota está-se a mudar, e a democracia é isso”, sendo que “na ditadura não se pode mudar os responsáveis”.



“Não se gosta, muda-se. Encontra-se novas gerações, novas pessoas. E aqui, ainda por cima, coincide com o fim de um ciclo. São 50 anos sobre o 25 de Abril”, afirmou.





“Esse renovar, em democracia, é a força da democracia e, neste caso, é a força de Portugal”.





Aos portugueses que ainda estão indecisos ou que ponderam a abstenção, o presidente transmitiu que o voto “é um direito que a democracia dá e é uma pena deitá-lo pela janela”.





Após a ida às urnas, o chefe de Estado lembrou que o voto “é muito importante”.“É uma vantagem enorme as pessoas poderem votar, quando têm vidas complicadas e vão de um sítio para o outro, com antecipação”, considerou.O presidente explicou que decidiu votar antecipadamente pois o presidente da Estónia adiou a visita a Portugal e vem “mesmo no fim da campanha eleitoral e na transição para o período de reflexão e de voto”.