"É uma fraude". PS decide pedir debate de urgência sobre alívio fiscal

Foto: José Sena Goulão - Lusa

A líder parlamentar do PS, Alexandra Leitão, veio apontar este sábado "total falta de credibilidade" do Governo, depois de este ter alegado, em comunicado enviado às redações, que o primeiro-ministro não mentiu ao anunciar uma redução fiscal, em sede de IRS, num montante global de cerca de 1.500 milhões de euros.