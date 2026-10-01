"É uma lei que tem de evoluir". IL quer alargar serviços mínimos na educação

O partido voltou a entregar no Parlamento um projeto de lei que propõe alterações à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas.“É uma lei que tem que evoluir. Tem que haver uma exceção, não só para as situações de exames, mas para o ensino no seu todo”, sublinha em declarações àa deputada Angélique da Teresa.“O direito e o acesso à educação está inscrito na nossa Constituição. Se nós concordamos que é um direito constitucional, como é também o direito à greve,”, acrescenta a liberal, defendendo que um direito “não se pode sobrepor ao outro”.Os liberais quereme garantir, em particular, a proteção em contextos de vulnerabilidade e necessidades educativas especiais. Angélique da Teresa usa como exemplo os resultados mais recentes do último PISA, o grande estudo da OCDE que revelou que os alunos portugueses estão a perder conhecimentos e competências, para defender que a escola não pode contribuir para alargar desigualdades.e depois não há uma recuperação de aprendizagens. E os alunos de famílias mais endinheiradas conseguem pagar explicações, enquanto outros não”, refere a deputada da IL, que considera que este cenário