Eanes, Santana e Ferro Rodrigues presentes para homenagear 100 anos de Soares

O antigo Presidente da República Ramalho Eanes e o antigo primeiro-ministro social-democrata Santana Lopes foram os únicos antigos chefes de Estado e de Governo a marcar presença e a reunirem com os restantes convidados na sala de visitas do Presidente da Assembleia da República.

Numa manhã que começou ainda antes das 10:00 com a Guarda de Honra da GNR a ocupar o passeio fronteiro às Assembleia da República, com estandarte, banda e fanfarra, as chefias militares, que chegaram às 10:15, foram os primeiros convidados de honra a serem recebidos no parlamento para a homenagem parlamentar ao legado de Soares.

Sete minutos depois chegou António Ramalho Eanes acompanhado da mulher, Manuela Eanes, para seguirem para a sala de visitas do presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, onde foram recebidos pelos líderes parlamentares de todos os partidos - ao contrário do que aconteceu no passado dia 25 de Novembro, onde BE, PCP e Livre não marcaram presença para receber o antigo chefe de Estado.

Perto das 10:30 chegou ao parlamento o primeiro-ministro, Luís Montenegro, que subiu até à sala de visitas de José Pedro Aguiar-Branco acompanhado por Diogo Pacheco de Amorim, deputado do Chega e vice-presidente da Assembleia da República.

Com os convidados ainda a chegarem gradualmente à sala de visitas de Aguiar-Branco, dentro de um hemiciclo decorado com três arranjos de rosas vermelhas e amarelas - dois na Mesa da Assembleia da República e um no púlpito - foram-se acomodando os membros do Governo e os convidados nas galerias.

Também no hemiciclo, encontravam-se quatro projetores com fotografias a ilustrar o percurso histórico de Mário Soares junto de várias figuras da política nacional. Aqui e ali vislumbraram-se alguns cravos vermelhos nas lapelas de deputados socialistas.

A 15 minutos da 11:00, hora marcada para o início das cerimónias, foi içada a bandeira presidencial na fachada do parlamento para assinalar a chegada de Marcelo Rebelo de Sousa, que surgiu a pé e foi recebido por Aguiar-Branco.

Com o Presidente em frente ao Palácio de São Bento ouviu-se, como manda o protocolo, o hino nacional, tocado pela GNR.

Na sala de visitas, além dos membros da Mesa do parlamento e dos antigos chefes de Estado, de Governo e presidentes da Assembleia da República, estiveram também os filhos de Mário Soares - João e Isabel Soares - que mereceram tratamento protocolar. A restante família de Mário Soares foi encaminhada para os lugares destinados na Sala das Sessões.

De notar também a presença de Mário Centeno, governador do Banco de Portugal, a preencher o leque de várias figuras que têm sido apontadas como possíveis candidatos à Presidência da República, além de Santana Lopes e do almirante Gouveia e Melo.

A cinco minutos do início, Montenegro juntou-se aos membros do executivo no hemiciclo e, exatamente à hora marcada, chegou Marcelo Rebelo de Sousa, segundos antes de se ouvir o hino nacional pela segunda vez esta manhã, desta vez executado já na zona dos Passos Perdidos, no interior do parlamento.

No final da sessão, as três mais altas figuras do Estado -- Marcelo, Aguiar-Branco e Montenegro -- ficaram a conversar durante alguns minutos com os familiares de Mário Soares, tendo depois o primeiro-ministro deixado os Passos Perdidos ao lado do antigo chefe do Governo Pedro Santana Lopes.

Depois, também o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, conversou com João Soares, tendo deixado a zona próxima da comunicação social com o presidente do partido, Carlos César.

Nascido em 07 de dezembro de 1924, em Lisboa, Mário Alberto Nobre Lopes Soares, advogado, combateu a ditadura do Estado Novo e foi fundador e primeiro líder do PS.

Após a revolução de 25 de Abril de 1974, regressou do exílio em França e foi ministro dos Negócios Estrangeiros e primeiro-ministro entre 1976 e 1978 e entre 1983 e 1985, tendo pedido a adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia (CEE), em 1977, e assinado o respetivo tratado, em 1985.

Foi Presidente da República durante dois mandatos, entre 1986 e 1996.