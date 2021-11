Eleições a 30 janeiro. Marcelo atacado à esquerda e poupado à direita

O PCP foi o primeiro partido a reagir ao anúncio do chefe de Estado., disse António Filipe, acrescentando que”, argumentou.

O dia 16 foi a data que reuniu mais consenso entre os partidos com representação parlamentar durante as audiências com o Presidente da República, no último sábado.



O PAN sublinhou a urgência de haver um Orçamento do Estado “o quanto antes”, mas também salientou que é preciso tempo para que a Assembleia da República possa concluir processos legislativos em curso.Inês de Sousa Real considera que a data escolhida por Marcelo Rebelo de Sousa “acautela que a campanha eleitoral não colide com o Natal ou Ano Novo e permite que todos os partidos possam “participar de forma democrática” no ato eleitoral.

PS diz que tudo fez para evitar crise política

O porta-voz do Partido Socialista declarou que o PS tentou a todo o custo evitar uma crise política tentando alcançar um acordo para a aprovação do Orçamento do Estado.



“Os partidos rejeitaram as propostas do Governo sabendo que o Presidente da República havia anunciado que convocaria eleições se o orçamento fosse reprovado”, observou logo a seguir. “Compreendemos e respeitamos a decisão do senhor Presidente da República”.



O secretário-geral adjunto do PS apelou a uma “forte mobilização dos portugueses” às urnas, tendo em vista “garantir certeza, segurança e estabilidade - fatores essenciais à recuperação do país”.

O Bloco de Esquerda diz não querer criar guerras em relação à data de 30 de janeiro de 2022 para as eleições legislativas, mas afirmou que a dissolução do parlamento e a marcação de eleições não eram uma "inevitabilidade"., disse Pedro Filipe Soares, líder parlamentar do BE.No entanto, para Pedro Filipe Soares “nenhum democrata pode ter medo de eleições” e, por isso mesmo, os bloquistas estão “disponíveis para fazer esse percurso”.Os Verdes também queriam eleições mais cedo. Mariana Silva, do PEV, declarou que foi dado a entender ao Presidente da República existirem outras ferramentas para lidar com o chumbo do orçamento e que a data marcada não é a mais rápida para eleições legislativas.O dia 16 de janeiro, como tínhamos dito, era também uma possibilidade para que o próximo Orçamento do Estado possa entrar o mais rapidamente possível em funções”, referiu a deputada ecologista Mariana Silva, nos Passos Perdidos, na Assembleia da República.“'Os Verdes' informaram o Presidente da República de que existiam outros instrumentos, e não só a dissolução do parlamento, depois do 'chumbo' do Orçamento do Estado”, disse.

Iniciativa Liberal e Chega satisfeitos com data

“Como dissemos desde o início, a Iniciativa Liberal estaria preparada para eleições qualquer que fosse a data, estamos habituados a trabalhar sobre pressão e com poucos recursos, mas entendemos que para um cabal esclarecimento das opções que estão perante os portugueses a data fixada pelo senhor Presidente da República de 30 de janeiro é uma data correta, uma data razoável”, declarou.A segunda, considerou, “é que a decisão que nessa eleição terá que ser tomada pelos portugueses merece uma campanha esclarecedora, que não é compatível com calendários que coincidam com a quadra festiva”.“A terceira leitura é que chegados a uma situação de crise que ninguém desejava, a democracia tem sempre soluções e temos que encarar estas situações com normalidade, serenidade e com sentimento de esperança, também porque vamos ser chamados de novo a decidir sobre o nosso futuro coletivo”, sustentou.O líder do Chega afirmou que 30 de janeiro não era a data que o partido pretendia, mas disse compreender os argumentos do Presidente da República.Para Ventura, o chefe de Estado “esteve bem ao chamar os portugueses novamente a votos” e afirma: “Da parte do Chega, estamos mais do que preparados”.

Rui Rio: "Presidente decidiu, está decidido, ponto final parágrafo"

Questionado se vê nesta data algum favorecimento do seu adversário interno, Paulo Rangel, Rio não respondeu diretamente, frisando que sugeriu, tal como a maioria dos partidos, a data de 16 de janeiro como a mais indicada para as legislativas.

"Não temos orçamento em vigor antes de junho, para não dizer julho", afirmou, dizendo que este período de crise política - entre 27 de outubro e 30 de janeiro - será "dos maiores de sempre", comparado com anteriores dissoluções.

CDS recusa congresso antes das legislativas

“Eleições no dia 30 de janeiro significa que teremos de apresentar as listas fechadas no dia 20 de dezembro e por isso todos os nossos esforços, toda a nossa força anímica, todos os nossos recursos têm de estar absolutamente centrados na preparação de uma alternativa para oferecermos ao país e uma alternativa de programa político, de equipas, que permita recuperar a confiança de todos os eleitores que nos abandonaram as últimas eleições legislativas”, defendeu Cecília Anacoreta Correia, porta-voz do CDS.

A porta-voz centrista recusou também que a data escolhida pelo Presidente da República retire argumentos à direção para o adiamento do congresso. “O facto de as eleições serem a 30 de janeiro significa que temos apenas seis semanas para preparar todo um processo de campanha eleitoral, que é uma campanha particularmente importante para o nosso partido”, indicou.





