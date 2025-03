Eleições antecipadas? Medina, Pedro Adão e Silva e Seguro estão contra

Entretanto sabe-se que Pedro Nuno Santos vai reunir-se este domingo com os presidentes das federações do Partido Socialista. O encontro acontece num momento de crise política e dois dias antes da votação da moção de confiança, no Parlamento.

O secretário-geral socialista já anunciou que o PS vai votar contra, o que pode ditar a queda do Governo.Com três eleições legislativas em apenas quatro anos, vozes no seio do PS alertam para o risco de o país ficar ingovernável.