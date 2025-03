Moção de confiança debatida e votada na próxima terça-feira

A informação foi avançada por fonte do gabinete do presidente da Assembleia da República em declarações à agência Lusa.





De acordo com a mesma fonte, José Pedro Aguiar-Branco consultou os partidos e teve a concordância de todos para que o debate da moção de confiança decorra na próxima terça-feira, a partir das 15h00.







Nesta manhã de quinta-feira, o Conselho de Ministros reuniu-se por via eletrónica e aprovou o texto da moção de confiança a ser entregue no Parlamento.







A moção foi entregue apenas um dia depois de Luís Montenegro ter anunciado, durante a discussão da moção de censura apresentada pelo PCP, que o Governo iria avançar com uma proposta de moção de confiança ao executivo.







O primeiro-ministro argumentou então, perante o Parlamento, que não poderia "persistir dúvida" quanto às condições do Governo para continuar a executar o seu programa.







Nos últimos 15 dias, o executivo foi alvo de duas moções de censura, apresentadas pelo Chega e PCP. Ambas foram chumbadas na Assembleia da República, mas o Governo entende agora que "o país precisa de clarificação política e este é o momento", vincou o primeiro-ministro.



"O país não pode ficar prisioneiro do egoísmo e do tacticismo dos responsáveis da oposição", acrescentou Luís Montenegro após a intervenção do PCP na discussão da moção de censura.







"Não ficando claro, como resulta das intervenções dos maiores partidos da oposição, que o Parlamento dá todas as condições ao Governo para executar o seu programa, avançaremos para a última oportunidade de o fazer, que é a aprovação de um voto de confiança", anunciou.







Luís Montenegro admitiu logo no debate que a possível antecipação de eleições, perante a queda do Governo, não seria "desejável", mas antes "um mal necessário para evitar a degração das instituições e a perda da estabilidade política por vontade de alguns agitadores".





A moção de confiança deverá ser rejeitada pelo Parlamento uma vez que conta com o voto contra já anunciado pelos dois principais partidos da oposição, o PS e o Chega. A rejeição de uma moção de confiança implica automaticamente a queda do Governo, algo que só aconteceu uma vez na história da democracia portuguesa: em 1977, quando Mário Soares era primeiro-ministro do I Governo Constitucional.