Eleições diretas para a liderança do Chega acontecem a 31 de outubro

Estão marcadas para 31 de outubro as eleições diretas no Chega. O processo será aberto a todos os militantes e as candidaturas à liderança podem ser submetidas até dia 12.



"Na esteira da harmonização estatuária exigida pelo Tribunal Constitucional, as eleições para a presidência do partido realizar-se-ão de forma direta e universal de todos os militantes do Chega e terão lugar no dia 31 de outubro, sendo as candidaturas admitidas até ao dia 12 do presente mês", adiantou esta quinta-feira o partido em comunicado.Ao abrigo dos estatutos do Chega, o presidente do partido é eleito em Convenção Nacional, tal como os demais membros da direção.





Segundo o mesmo comunicado, conhecido na sequência de uma reunião da Direção Nacional, da Mesa Nacional e dos órgãos de coordenação autárquica do Chega, as eleições dos delegados à Convenção terão igualmente lugar a 31 de outubro.



O Chega agendou também uma reunião do Conselho Nacional para 9 de outubro, "relacionada com este assunto e com a análise do Orçamento do Estado para 2027".



Recorde-se que André Ventura anunciou, a 12 de setembro, que a Direção Nacional do Chega propôs a realização de uma convenção ordinária a 20, 21 e 22 de novembro, tendo em vista eleger os órgãos nacionais e responder a questões de natureza orgânica e estatutária suscitadas pelo Tribunal Constitucional.A mais recente Convenção Nacional do Chega remonta a janeiro de 2024, tendo-se realizado em Viana do Castelo. A eleição dos órgãos nacionais nessa reunião foi reprovada pelo Tribunal Constitucional.





Os juízes do Palácio Ratton têm, de resto, chumbado sucessivas alterações aos estatutos do Chega. Razão pela qual vigora a versão original, datada de 2019.

c/ Lusa