Eleições Europeias. Candidatos do Chega, Bloco de Esquerda, Livre e PAN em debate

No debate desta quarta-feira, moderado por Carlos Daniel, o tema da imigração foi o primeiro a ser abordado pelos candidatos.





António Tânger Corrêa, cabeça-de-lista às europeias pelo Chega, sublinhou que o partido quer uma imigração "controlada", ainda que reconheça que o país precisa de imigrantes devido a uma "taxa de natalidade muito fraca".







Questionado sobre se a abertura do país depende da origem dos migrantes, o antigo embaixador elogiou a imigração brasileira, argumentando que esta trouxe vantagens a Portugal nos serviços com um atendimento "muito melhor e muito mais humano".







Tânger Corrêa alerta que os "maus elementos" só entram "quando se abrem as portas de forma escancarada" e que o problema é a entrada de pessoas "sem haver o mínimo de escrutínio".







De seguida, a antiga líder bloquista, Catarina Martins, acusou o candidato do Chega de fazer um discurso que espalha a "xenofobia e o discurso de ódio", separando as nacionalidades de imigrantes "entre boas e más".







Para a cabeça-de-lista do Bloco de Esquerda, o maior problema que assola a Europa no momento atual é mesmo a "extrema-direita" e que "não se pode fazer de conta que há uma onda descontrolada".







Em concreto sobre a imigração, Catarina Martins vincou que as fronteiras da UE estão "fechadas" e que o Mediterrâneo é a "fronteira mais mortífera" do mundo.







No caso de Portugal, há um "problema de regularização" das pessoas que já estão no país e já fazem descontos para a Segurança Social. São por isso exploradas de três formas, argumenta a responsável bloquista: pelo Estado, pelos senhorios e pelas empresas.





Francisco Paupério, do Livre, voltou a defender "corredores humanitários" para as populações que estão em situações de emergência, nomeadamente climática.







Em resposta ao candidato do Chega, o cabeça-de-lista do Livre argumenta: "Nós não temos as portas escancaradas, as pessoas para entrarem cá têm de ter regras".







Através de uma "coordenação europeia", a UE deve controlar quem cumpre ou não os requisitos para entrar. Com um futuro em que 200 milhões de pessoas vão estar em circulação devido às alterações climáticas, Francisco Paupério defende que o acolhimento e as respostas a dar devem ser pensadas antecipadamente.







Do PAN, Pedro Fidalgo Marques considera que há bons exemplos de integração da imigração no território português, lembrando o caso do Fundão, em Portugal.







A nível das políticas migratórias, o candidato do PAN assinala que o atual pacto das migrações "pode afetar portugueses que vão para a Europa", com a possibilidade de detenção de qualquer pessoa durante cinco dias caso não tenha documentos consigo.







Para o candidato do PAN, é necessário "garantir salários para toda a gente", nacionais e imigrantes, e assinalou que o seu partido já apresentou no Parlamento nacional o estatuto de refugiado climático.





Crítico da postura da UE em relação à imigração, Fidalgo Marques enfatiza que as autoridades europeias "estão a denunciar barcos à Líbia", onde os Direitos Humanos não são respeitados.







Ainda nesta temática, o candidato do Chega lembrou os imigrantes que estão em Portugal a viver "em condições completamente desumanas" junto à igreja dos Anjos.







Recordando a sua experiência diplomática, Tânger Corrêa considera que os migrantes e refugiados tivem com melhores condições em campos de refugiados da Jordânia ou do Egito, por exemplo, do que em tendas em Portugal, observação que foi prontamente criticada pelo candidato do PAN.



Guerra na Ucrânia



O conflito entre a Ucrânia e a Rússia e o respetivo papel da União Europeia foi o segundo tema em cima da mesma neste debate.



Para Francisco Paupério, a Europa “não deve intervir em termos militares porque isso seria escalar o conflito”. “Temos de ir atrás da paz e não da escalada do conflito”, defendeu.



O cabeça de lista do Livre defende que a UE deve ter “uma política externa única” e que deve ser “um espaço neutro de negociação”. “Não deve ser a UE a decidir sobre o território ucraniano”, defendeu.



Pedro Fidalgo Marques considera que “apoiar a Ucrânia significa apoiar a liberdade e o projeto europeu” e, por isso, deixa claro que para o PAN “é inequívoco que se tem de garantir o apoio” a Kiev.



O cabeça de lista do PAN sublinha, no entanto, que “não podemos ser utópicos” e achar que “tudo se resolve só com negociações”. “É óbvio que é necessário um apoio militar à Ucrânia, mas não se pode esquecer em paralelo o caminho da negociação e da diplomacia”.



Para Catarina Martins, a UE “tem tido um caminho de enorme cinismo” em relação à Ucrânia, considerando que falhou por não ter apresentado uma estratégia autónoma para a paz na Ucrânia. “A Ucrânia tem direito a defender-se, mas é preciso um caminho para a paz”, salientou.



“A UE tem uma capacidade económica neste território que não tem comparação e, por isso, se a UE tivesse uma articulação para a diplomacia para a paz conseguiria resultados diferentes de outros interlocutores”, considera a antiga líder bloquista.



Já António Tânger Corrêa considera que uma das soluções para o conflito entre Kiev e Moscovo pode passar pela “integridade territorial total da Ucrânia e uma cooperação que assegura à Rússia uma cintura de segurança feita pela própria Ucrânia”.



O cabeça de lista às europeias pelo Chega é, no entanto, contra a cedência de territórios ucranianos à Rússia, considerando que isso “levaria a uma paz mal feita”.



“É preciso apoiar a Ucrânia para não ir para a mesa das negociações numa posição de inferioridade”, argumentou.