Eleições europeias. Partidos aceitam proposta das televisões para debates a quatro

Os partidos aceitaram as propostas da RTP, SIC e TVI para a realização de seis debates entre os cabeças de lista das forças políticas com assento parlamentar para as eleições europeias. A RTP organiza e transmite dois debates adicionais: o primeiro com todos os cabeças de lista de partidos com assento parlamentar e outro entre os nove candidatos de outros partidos. Os debates arrancam na próxima segunda-feira.