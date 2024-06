Eleições europeias. Quem são os 21 eurodeputados portugueses eleitos?

Partido Socialista

Marta Temido





Marta Temido foi a cabeça de lista do PS para as eleições europeias. Com 50 anos, Temido foi a cara do Governo durante a crise pandémica da covid-19 enquanto ministra da Saúde. Foi ministra em três governos e militante do PS desde 2021.

Francisco Assis





Natural de Amarante, Francisco Assis é o número dois do PS para as europeias. Tem 59 anos, é professor universitário e deputado na Assembleia da República. Francisco Assis regressa ao Parlamento Europeu, onde já exerceu o cargo de eurodeputado entre 2004 e 2009. Foi também presidente da Câmara Municipal de Amarante entre 1989 e 1995.

Ana Catarina Mendes





Ana Catarina Mendes é natural de Lisboa e tem 51 anos. Desempenhou o cargo Ministra- Adjunta e dos Assuntos Parlamentares no XXIII Governo Constitucional, liderado por António Costa. Entre 2015 e 2019 foi secretária-geral adjunta do PS.

Bruno Gonçalves





Mestre em Engenharia Mecânica pela Universidade do Minho, Bruno Gonçalves tem 27 anos e nasceu na cidade de Braga. Foi líder da Juventude Socialista e de Braga e é o atual secretário-geral dos jovens da Internacional Socialista.

André Rodrigues





Licenciado em Direito, André Rodrigues foi o candidato indicado pelos Açores para a lista nacional do PS às eleições Europeias. O socialista de 47 anos é deputado na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS.

Carla Tavares





Carla Tavares tem 53 anos e é presidente da Câmara Municipal da Amadora desde 2013 e da Área Metropolitana de Lisboa desde 2021. Foi deputada da Assembleia da República na VIII legislatura entre 1999 e 2022.

Isilda Gomes





Isilda Gomes é natural do distrito da Guarda e presidente da Câmara Municipal de Portimão desde 2013. A socialista, de 73 anos, preside igualmente a Associação Nacional de Autarcas Socialistas e a Comissão de Recursos Naturais do Comité das Regiões. Entre 2007 e 2011 desempenhou o cargo de Governadora Civil do Distrito de Faro.

Sérgio Gonçalves





Sérgio Gonçalves tem 45 anos e é licenciado em economia e mestre em Gestão Internacional. É desde 2019 deputado do PS na Assembleia Legislativa da Madeira. Foi presidente do PS-Madeira.

Aliança Democrática

Sebastião Bugalho





Sebastião Bugalho, de 28 anos, encabeçou a lista da Aliança Democrática para as eleições europeias. Formado em Ciência Política pelo Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica, foi jornalista e comentador na SIC Notícias e Expresso. O jovem foi também um dos nomes escolhidos por Assunção Cristas, antiga líder do CDS-PP, para ir como independente às eleições legislativas de 2019.

Paulo Cunha





Paulo Cunha é o número dois da AD para as europeias. Com 52 anos, é licenciado em Direito pela Universidade Lusíada no Porto. Natural de Vila Nova de Famalicão, município que presidiu entre 2013 e 2021, Paulo Cunha assume, desde julho, o cargo de vice-presidente do PSD.

Ana Miguel Pedro





Ana Miguel Pedro, de 35 anos, é vogal da Comissão Política Nacional do CDS-PP. Mestre em Direito e Ciências Económicas pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto, Ana Miguel Pedro foi assessora do CDS-PP no Parlamento Europeu.

Helder Sousa Silva





Helder Sousa Silva, de 59 anos, é presidente da Câmara Municipal de Mafra. Natural do concelho que lidera, é também vice-presidente do Conselho Metropolitano de Lisboa.

Lídia Pereira





Lídia Pereira, de 31 anos e natural de Coimbra, foi ‘número dois’ do PSD nas eleições europeias de 2019. Em abril, foi eleita por unanimidade para a vice-presidência do grupo parlamentar do Partido Popular Europeu (PPE), ocupando o cargo desempenhado por Paulo Rangel.

Sérgio Humberto





Sérgio Humberto nasceu em novembro de 1975 na Trofa, concelho que lidera desde 2013. Foi deputado na Assembleia da República, no XII Governo, e é desde setembro de 2022 presidente da distrital do Porto do PSD.

Paulo Nascimento Cabral





Paulo Nascimento Cabral, de 51 anos, é conselheiro dos Açores e Energia na REPER – Representação Permanente de Portugal na União Europeia. Já exerceu funções de assessoria e chefia do gabinete dos eurodeputados do PSD no Parlamento Europeu.

Chega

António Tânger Corrêa





António Tânger Corrêa, de 71 anos, é o vice-presidente do Chega e foi o cabeça de lista do partido para as europeias. É diplomata de carreira e foi cônsul geral e embaixador de Portugal durante 40 anos, tendo sido cônsul-geral de Portugal em Goa e no Rio de Janeiro, embaixador de Portugal na Bósnia, Sérvia, Israel, Egito, Qatar, Lituânia e primeiro secretário da embaixada portuguesa em Pequim.

Tiago Moreira de Sá





Tiago Moreira de Sá, de 53 anos e natural de Lisboa, é professor na Universidade Nova de Lisboa e investigador no Instituto Português de Relações Internacionais. Desempenhou o cargo de deputado na Assembleia da República na XV legislatura (2022).

Iniciativa Liberal

João Cotrim de Figueiredo





João Cotrim de Figueiredo, de 62 anos, foi o cabeça de lista da IL para as europeias. Gestor e empresário, foi o primeiro deputado eleito pela IL na Assembleia da República e o terceiro presidente do partido, entre 2019 e 2023, depois de ter anunciado que ia deixar a presidência do partido. Nas europeias de 2019, a Iniciativa Liberal tinha falhado a eleição de um deputado.

Ana Martins





Ana Martins, natural dos Açores, mas a residir em Lisboa, é formada em Direito e especializada em Ciência Política. Em 2019, integrou como independente o quarto lugar da lista da IL nas eleições para o Parlamento Europeu e foi, já como membro do partido, cabeça de lista pelo Açores nas eleições legislativas nacionais.

Bloco de Esquerda

Catarina Martins





Catarina Martins, 50 anos, é a cabeça de lista do BE e a única representante do partido no Parlamento Europeu. Natural do Porto, Catarina Martins foi líder do Bloco de Esquerda entre 2012 e 2023 e deputada da Assembleia da República entre 2009 e 2023.

CDU





João Oliveira





João Oliveira, cabeça de lista da CDU, vai representar o partido no Parlamento Europeu. Com 44 anos, foi deputado pelo PCP na Assembleia durante 15 anos, tendo falhado a reeleição para o Parlamento em 2022. Natural de Évora e licenciado em Direito, foi líder parlamentar do PCP entre 2013 e 2022 e mantém-se como membro da Comissão Política do Comité Central do PCP.

c/Lusa