Eleições internas e votação de moções culminam Convenção do Bloco de Esquerda

À entrada para o segundo e último dia de trabalhos da Convenção Nacional, a coordenadora do Bloco foi curta em declarações.

Eleições internas e moções



Este domingo,. A direção de Catarina Martins submete uma proposta de continuidade: dado que a moção A, da atual liderança, elegeu uma menor percentagem de delegados face à última convenção, é provável que obtenha menos lugares na Mesa Nacional do que os 70 em 80 possíveis de 2018.

Em debate e votação estão cinco moções de orientação política, tendo a eleição de delegados decorrido no passado fim de semana, com a moção A a conseguir 233, a moção E, do movimento Convergência, 66, a moção Q nove delegados, a moção C oito lugares, enquanto a moção N ficou com cinco delegados. As plataformas locais elegeram os demais 22 delegados.

A ex-deputada Helena Pinto, o vereador na Câmara de Lisboa, Manuel Grilo, e o deputado Luís Monteiro são alguns dos nomes de saída.O historiador Miguel Cardina, investigador do Centro de Estudos Sociais, e o economista Alexandre Abreu, que concorreu às últimas europeias pelas listas do BE e será cabeça de lista à Assembleia Municipal de Cascais, são novidades na lista da moção A.. Mais abaixo na lista da moção E a este órgão, aparece o ex-deputado Pedro Soares, que na anterior convenção foi eleito para a Mesa Nacional pela lista de Catarina Martins, mas que está agora afastado da direção, integrando as fileiras dos críticos.À Mesa Nacional apresentam ainda lista as moções C e N. Já à Comissão de Direitos, o outro órgão eleito em convenção, foram validadas três listas: moção A, moção Q e moção E.

c/ Lusa