Eleições na Madeira. Albuquerque já votou e frisa que três actos eleitorais podem "causar cansaço"

O líder do PSD Madeira considera ainda que o arquipélago "não pode entrar num cenário de instabilidade política", e que no pior que pode acontecer é "um clima de incerteza".



Sobre as declarações que prestou no dia da votação, Miguel Albuquerque é perentório, "mudem as leis. É como a história de não fazer campanha num dia".



O atual presidente do governo regional destacou o facto de a abstenção estar mais elevada do que nas eleições legislativas regionais de setembro de 2023.