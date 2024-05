O cabeça de lista do PS às eleições legislativas na Madeira já exerceu o seu direito de voto. Aos jornalistas, Paulo Cafôfo afirmou que "os madeirenses têm o poder nas suas mãos. Às vezes esquecem-se que o voto é uma arma".

O líder socialista apelou ainda ao voto para que a abstenção não seja elevada e frisou que estas são as "eleições mais importantes da autonomia" do arquipélago.



Cafôfo recordou que este ano se celebram os 50 anos do 25 de Abril, "a data maior da nossa história que possibilitou, não só a democracia, mas a autonomia"