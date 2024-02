Eleições nos Açores. Projeção da Católica para a RTP dá vitória à coligação de direita

Esta sondagem foi realizada pelo CESOP–Universidade Católica Portuguesa para a RTP no dia 4 de fevereiro de 2024. O universo alvo é composto pelos votantes nas eleições Legislativas Regionais dos Açores. Foram selecionadas vinte e cinco freguesias dos dois círculos eleitorais com maior número de eleitores (São Miguel e Terceira), de modo a garantir que as médias dos resultados eleitorais das últimas eleições nesse conjunto de freguesias (ponderado o peso eleitoral dos seus círculos de pertença) estivessem a menos de 1 ponto percentual dos resultados das candidaturas mais votados em cada eleição. Os inquiridos foram selecionados aleatoriamente à saída dos seus locais de voto e foi-lhes pedido uma simulação de voto em urna. Foram obtidos 9475 inquéritos válidos. A taxa de resposta foi de 85%.

Segundo a sondagem da Católica para a RTP,Estas previsões surgem pouco depois de uma sondagem que estimou uma taxa de abstenção entre os 44 e os 50 por cento.Nas eleições de 2020, o PSD foi o segundo partido mais votado, atrás do PS, mas conseguiu formar Governo ao coligar-se com o Chega e a Iniciativa Liberal.