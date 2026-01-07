Eleições para Conselho de Estado, TC e provedor de Justiça marcadas para 27 de fevereiro

Em declarações aos jornalistas, na Assembleia da República, o porta-voz da conferência de líderes, Francisco Figueira, deputado do PSD, referiu que as candidaturas podem ser apresentadas até 20 de fevereiro.

O porta-voz da conferência de líderes realçou que, havendo candidaturas, as votações para estes órgãos externos acontecerão já depois de uma eventual segunda volta das eleições presidenciais, e disse que o agendamento para esta altura foi decidido por consenso.